Гвардия наступления. МВД начало формировать штурмовые бригады для освобождения украинских территорий 2 февраля, 23:54 Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев / NV)

Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления Сил обороны.

Об этом рассказал и.о. главы МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.



По его словам, первая цель подразделений — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины.



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«Решение создать штурмовые бригады приняли наши работники, у которых достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады», — заявил Клименко.

И.о. министра рассказал, что основу подразделений составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы.

«В первую очередь это люди, прошедшие горнило 2014−2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них были ранены. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм. Таких людей очень много в нашем государстве», — добавил он.

Чтобы присоединиться к Гвардии наступления, можно заполнить анкету на сайте storm.mvs.gov.ua — там представлены все бригады, которые сейчас комплектуются. Также анкету можно подать через Центры предоставления админуслуг или позвонить на горячую линию для консультации. Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест.

«Военные могут пойти на контракт или по мобилизации, это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Все льготы и социальные гарантии сохраняются, кроме того, мы предлагаем достойную зарплату. Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД. И, конечно, у каждого будет возможность утилизировать врага», — рассказал Клименко.

Обучение бойцов бригад продлится несколько месяцев. Сначала оно будет индивидуальным, потом — в составе подразделения: «Когда командир будет понимать, что подразделение готово, они перейдут к выполнению боевых задач».