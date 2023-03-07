Гвардия наступления. Списки с бойцам засекретят, будут платить от 25 тысяч грн — глава МВД 7 марта, 15:35 МВД получило уже более 23 тысяч заявок на вступление в ряды Гвардии наступления (Фото:Генштаб/ВСУ)

Министерство внутренних дел Украины получило уже более 23 тысяч заявок на вступление в ряды Гвардии наступления, 5% из которых — от женщин. Списки рядовых бойцов обнародовать не будут.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в интервью Укринформу.

Он рассказал, что иностранцев в подразделения сейчас не берут, а командиры являются открытыми публичными лицам.

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«Списки по рядовым бойцам мы, конечно, не будем нигде обнародовать. Весь личный состав, прежде всего разведка, штурмовые подразделения, — это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации общественности», — сказал Клименко.



По словам министра, минимальная зарплата военного Гвардии наступления в месте постоянной дислокации — от 25 тысяч гривен. Затем ее будут определять по району пребывания бойца и ведению боевых действий.

«То есть, эта сумма — это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, он сразу получит пару тысяч за звание. Соответственно, от должности человека будет также зависеть, каким будет его денежное обеспечение», — пояснил глава МВД.

О формировании штурмовых бригад Гвардия наступления глава МВД Игорь Клименко сообщил 2 февраля. Прежде всего, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, потом — в составе подразделения.