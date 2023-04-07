«Стальная граница». Пограничники показали, как проходит обучение бойцов Гвардии наступления — видео

7 апреля, 09:29
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Бойцы гвардии наступления проходят обучение под руководством опытных инструкторов (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Бойцы гвардии наступления проходят обучение под руководством опытных инструкторов (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники показали, как проходят тренировки бойцов Гвардии наступления.

В Telegram ведомства появилось видео, как тренируется бригада Стальная граница.

«Изнурительные тренировки, стрельбы, тактическая медицина — бойцы Гвардии наступления проходят обучение под руководством опытных инструкторов. Их цель — изгнать последнего оккупанта из нашей земли и вернуться на границы 1991 года», — говорится в описании.

Видео дня

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.

https://www.youtube.com/watch?v=Cli4UlCN6bc
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госпогранслужба Украины Война России против Украины Гвардия наступления

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