Гвардия наступления. В НГУ рассказали, как готовят штурмовые бригады к освобождению территорий Украины 6 апреля, 16:47 Добровольцы штурмовых бригад Гвардии наступления проходят подготовку на полигонах (Фото:Первая президентская бригада Буревій/Facebook)

Штурмовые бригады Гвардии наступления формируют для освобождения временно оккупированных Россией территорий Украины. Отобранные добровольцы уже готовятся к контрнаступлению на полигонах.

Об этом заявил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга в четверг, 6 апреля.

По его словам, на полигонах добровольцы Гвардии наступления проходят индивидуальную подготовку, которая длится до трех недель. Там изучают тактику действий солдата и подразделения в различных условиях и видах боя.

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«Во время этих учений военнослужащие изучают инженерное дело, военную топографию. Особое внимание уделяют занятиям по тактической медицине», — рассказал Уршалович.



Также есть коллективная подготовка, которая занимает до пяти недель. Тренировки завершаются тактическими учениями в составе подразделений. Отдельные специалисты, например, артиллеристы и зенитчики, проходят подготовку на специализированных полигонах, добавил представитель Нацгвардии.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается. Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.