Предвкушение штурма. Как готовят бойцов Гвардии наступления — NV 1 апреля, 06:45 Эксклюзив NV ТВОРЕЦ ИСТОРИИ. Боец с позывным Злой добровольно перевелся в штурмовую бригаду, чтобы освобождать от врага оккупированные территории, или, как когда-то казаки, «творить историю» (Фото:Александр Медведев/NV)

На базе одной из бригад Гвардии наступления NV познакомился с теми, кто будет гнать россиян из Украины во время большого контрнаступления, а затем в киевских кабинетах разбирался в том, не преувеличены ли возможности гвардейцев.

Коренастый военный в форме и балаклаве, из-под которой видны лишь его глаза, живо выскакивает к NV из автомобиля цвета хаки. Он только что подъехал к блокпосту, перекрывающему дорогу к воинской части Нацгвардии (НГУ), — та расположена в месте, которое нельзя называть из соображений безопасности, и вход туда гражданским запрещен. Потому и встретиться с мужчиной в балаклаве NV разрешили только рядом с частью — на въезде.



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За блокпостом, на закрытой территории, тренируются новобранцы Буревия — одной из штурмовых бригад так называемой Гвардии наступления.



Человек в балаклаве — инструктор по боевой подготовке, который ежедневно бок о бок работает с бойцами.



— Как вас называть можно? — спрашивает NV.

— Ну, русские знают другое имя, — улыбается мужчина. — Но мой позывной — Бэтмен.



Еще несколько месяцев назад он освобождал Харьковщину от российских окупантов в составе разведывательного спецподразделения Главного управления разведки Kraken. А до этого служил в Киевской области добровольцем.



Теперь Бэтмен делится своим опытом с новичками: он уже 30 лет работает с оружием, поэтому обучает бойцов именно стрельбе.

