Гвардия наступления. Как к освобождению территорий готовится штурмовая бригада Спартан — видео 17 апреля, 17:20 Добровольцы штурмовой бригады Спартан (Фото:Скриншот видео Национальная гвардия Украины/YouTube)

Национальная гвардия показала, как тренируются добровольцы штурмовой бригады Спартан, входящей в Гвардию наступления.

Видео опубликовали в понедельник, 17 апреля.

Добровольцы проходят ту же подготовку, что и все контрактные военные, но с большим наклоном на базовые навыки, начиная от тактико-технических характеристик оружия, снаряжения магазинов до тех упражнений, которые выполняют контрактные бойцы, которые служат в подразделении около трех-четырех лет.

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Командир роты оперативного назначения бригады Антон Шестаков рассказал, что тренировка состояла из нескольких этапов:

индивидуальные тренировки;

общевойсковая подготовка: ориентировка на местности, стрелковые учения;

специальная подготовка;

тренировки в составе подразделений.

«Наступление сложное тем, что нужно всегда двигаться вперед, динамично менять позиции, не останавливаться на одном месте и быстро принимать решения. Это работа не для каждого, но все, кто здесь, знают, для чего они здесь, и готовятся к тому, чтобы успешно выполнить поставленные задачи», — подчеркнул он.

Ранее в МВД заявили, что почти сформировали подразделения Гвардии наступления — по состоянию на конец марта поступило более 35 тысяч заявок. Собрали уже девять бригад, набор резервистов продолжается. Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.

