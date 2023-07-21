Клименко объяснил, что будет с бригадами Гвардии наступления после войны 21 июля, 14:52 МВД сформировало девять штурмовых бригад Гвардии наступления (Фото:МВД)

После окончания войны РФ против Украины бригады Гвардии наступления будут расформированы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в интервью Радио Свобода.

«Эти подразделения будут расформированы (после окончания войны — ред.). Эти военнослужащие и полицейские будут выполнять свои функции и пограничники, в соответствии с функционалом той или иной воинской части или подразделением полиции», — отметил он.

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Глава МВД пояснил, что после этого добровольцы из Гвардии наступления будут проводить стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях, которые были оккупированы с 2014 года.

«Полицейские функции выполняют Национальная гвардия и Национальная полиция Украины. А пограничники зайдут на границу. И они будут воевать на границе с Российской Федерацией. Если вы думаете, что война просто так закончится, то я думаю, вы ошибаетесь. Будут ли ВСУ документировать военные преступления, которые были за 9 лет совершены на территории Луганской или Донецкой областей? Нет. Это будут эти люди, добровольцы, которые будут на должностях», — отметил он.

Министр добавил, что в структуре Гвардии наступления есть и следователи, и спецназовцы.

«Думаете ли вы, что россияне просто уйдут и не оставят после себя диверсионных групп? Вы недооцениваете ту проблему, которая стоит перед нами, на оккупированных территориях. Нам нужны люди по фамилиям после того, как пройдет деоккупация, на себя возьмут ответственность и смелость поехать на эти территории», — сказал глава МВД.

Клименко уточнил, что в каждом подразделении есть и взрывотехники, и медики.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Сформированы девять бригад.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретили.