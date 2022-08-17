ВСУ готовит почву к заходу в Крым. Что поменялось после ударов по объектам россиян под Джанкоем и Саками — Олег Жданов

17 августа, 17:50
Эксклюзив НВ
Точное попадание: Американские гаубицы М777 превосходят советские образцы артиллерии, которыми обладает украинская и российские армии (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Точное попадание: Американские гаубицы М777 превосходят советские образцы артиллерии, которыми обладает украинская и российские армии (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Автор: Максим Бутченко

Как ракетные обстрелы меняют ситуацию на Крымском полуострове, чего Украине ждать от американского ленд-лиза и реально ли закончить войну к концу года, — об этом НВ поговорил с военным экспертом Олегом Ждановым

16 августа прогремели мощные взрывы сразу на трех российских стратегических объектах в Крыму — под Джанкоем и возле Симферополя. А впервые по оккупированному полуострову украинские силы ударили 9 августа — тогда были уничтожены около десятка самолетов на авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка. Таким образом всего за неделю милитаризованный под завязку Крым, который Москва называла безопасным и надежно защищенным от внешних ударов, превратился в арену военных действий. Оттуда в массовом порядке побежали россияне. А в Украине уже заговорили о том, что Крымский мост, важнейшая транспортная артерия для снабжения всей южной российской военной группировки и своеобразный символ оккупации, — это всего лишь одна из реальных целей для ударов ВСУ.

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При этом украинская армия методично уничтожает важные объекты врага на Херсонщине, готовя собственное контрнаступление. И пусть и с трудом, но сдерживает локальные натиски оккупантов на Донбассе.

Какая ситуация сложилась востоке, что изменили взрывы в Крыму и на сколько близко ВСУ подошли к деоккупации полуострова, — об этом НВ поговорил с военным экспертом Олегом Ждановым.

— Сейчас украинская армия начала доставать до военных объектов в Крыму. 16 августа случились взрывы в Джанкое — на трансформаторная подстанция и на военном аэродроме в Гвардейском. О чем это говорит? На что может в целом повлиять это?

— Усиление этой тенденции может повлиять на скорость разгрома группировки на правом берегу Днепра, у Херсона. Это прямая зависимость. Группировка питалась за счёт этой жилы. Это то, о чем говорил я и многие другие военные эксперты: надо перекрыть снабжение. Я говорил про Крымский мост. Но наши [Генштаб ВСУ] пошли еще мудрее — они решили: «Мы пока ни при чем здесь». Но этими ударами выносятся те запасы вооружений, которые Россия накопила уже в Крыму. Это даже ещё лучше. К тому же, если мы сейчас там вроде бы повредили железную дорогу, то из Джанкоя поезда на [ключевой транспортный узел под Запорожьем, оккупированный] Мелитополь уже не ходят. Вторые сутки там тишина.

— Похоже, что взрывы в Крыму — это, всё-таки, была диверсия, нежели мы достали туда своими ракетами. Как вы думаете?

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Теги:   Донбасс Крым Джанкой

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