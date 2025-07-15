Журналисты получили в распоряжение документы о финансовой активности Назария Гусакова , которого подозревают в манипуляциях с деньгами, собранными на лечение болезни.

В 2021 году на банковский счет Гусакова массово поступали переводы одинаковыми суммами — по 25 тысяч гривен с незначительными отклонениями, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что отправителями были десятки физических лиц, в основном с именами иностранного происхождения, похожими на подставных «дропов». Все переводы осуществлялись на один счет, оформленный на Назария Олеговича Гусакова.

Часть полученных средств выводили через игорные сервисы, в частности:

LeoGaming — более 110 тыс. грн,

IBOX GAME, Kyiv — 24 тыс. грн,

Лотереи P10 ( через терминалы) — более 2,1 млн грн.

По информации источников, значительная часть этих средств также могла проходить через платежную систему LeoGaming Pay. Наряду с IBOX эти платформы якобы задействованы в масштабной схеме по отмыванию миллиардов гривен через более 20 фиктивных компаний.

Транзакции, связанные с Гусаковым, по структуре соответствуют классической модели отмывания средств: «дроп — конвертация — игорная платформа — наличные или офшор», пишет издание.

Журналисты отмечали, что повторяемость сумм свидетельствует о возможной попытке избежать финансового мониторинга. По словам источников, LeoGaming был лишь одним из каналов вывода денег.

1 июля журналист Михаил Ткач сообщил, что выступает свидетелем по делу Назария Гусакова и уже побывал на допросе в полиции. Он заявил, что надеется на быстрое и прозрачное расследование.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. У Назария СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

28 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказывал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.