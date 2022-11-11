ГУР — российским военным: Части ВСУ заходят в Херсон, каждый оккупант, который окажет сопротивление, будет уничтожен

11 ноября, 15:45
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Українські військові (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Українські військові (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В пятницу, 11 ноября Главное управление разведки обратилось к российским военным и заявило, что ВСУ заходят в Херсон, а каждый военный РФ, который окажет сопротивление, будет уничтожен.

«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

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В ГУР добавили, что как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, командование бросило оккупантов на произвол судьбы.

«Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что любые попытки противодействовать ВСУ будут пресечены.

«Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен», — сказано в сообщении.

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11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.

https://www.youtube.com/watch?v=z0dXvQv-R2o&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Херсон Война России против Украины

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