Средств не жалеет. Россия будет искать новые инструменты для распространения дезинформации — ГУР 1 сентября, 11:00 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Россия будет искать новые инструменты для распространения дезинформации, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Будут искать новых спикеров, которые готовы выступать ньюзмейкерами, новые медиа, которые сознательно или бессознательно могут быть использованы как площадки для размещения подобных нарративов», — сказал Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, часть кремлевских агентов влияния или разоблачена, или теряет эффективность, и этот факт подталкивает Кремль к поиску новых инструментов для дискредитации Украины.

Юсов добавил, что средств на это агрессор не жалеет.

«Какие бы суммы не выделялись на информационную войну — а это десятки миллионов долларов — это всегда дешевле, если сравнивать с затратами на поле боя», — сказал он.

Представитель ГУР рассказал, что ИПСО, несмотря на свою дорогую стоимость, выгоднее, чем инвестировать в поле боя: 100 компьютеров дешевле, чем один танк.

ГУР сообщало, что в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по очередному этапу информационной войны против Украины.

По данным ГУР, определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании ряда тем и нарративов.