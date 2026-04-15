Во время войны подразделения Главного управления разведки дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос , заявил глава подкомитета по госбезопасности, обороне и оборонным инновациям в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Почему от этого «закипает мозг», в эфире Radio NV рассказал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

Константин Криволап аналитик, авиаэксперт

Первое, что меня в этом сообщении немного удивляет, это то, что запустили [ракету] в космос на высоту 100 км, 200 км, и этого никто не заметил.