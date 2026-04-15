«Это за пределами фантастики». Почему от того, что ГУР дважды запустили ракеты в космос, «мозг закипает» — Криволап

15 апреля, 10:51
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Ракета (Фото: REUTERS/Gene Blevins)

Ракета (Фото: REUTERS/Gene Blevins)

Во время войны подразделения Главного управления разведки дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос, заявил глава подкомитета по госбезопасности, обороне и оборонным инновациям в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Почему от этого «закипает мозг», в эфире Radio NV рассказал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

Константин Криволап

Константин Криволап

аналитик, авиаэксперт

Первое, что меня в этом сообщении немного удивляет, это то, что запустили [ракету] в космос на высоту 100 км, 200 км, и этого никто не заметил.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Украинская разведка Радио NV Ракеты Космос ГУР МО

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