Спасатели на месте российского удара, Сумы, 3 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Украины)

Военная разведка Украины установила российских военных, причастных к ракетному удару по городу Сумы 3 июня 2025 года , в результате которого погибли шесть человек.

Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Главном управлении Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, для артиллерийских обстрелов агрессор применил реактивную батарею РСЗО БМ-21 Град 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Огневые позиции полка находились в районе села Апанасовка Курской области РФ.

Непосредственно к удару по городу Сумы, по данным ГУР МО, причастны следующие военнослужащие 30-го полка:

Гарнаев Дамир Жаферович, начальник артиллерии 30 мотострелкового полка, подполковник. Адрес регистрации: Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46.

Фото: База российских военных, совершавших преступления в Украине

Волобуев Дмитрий Александрович, командир реактивной артиллерийской батареи 30-го мотострелкового полка, капитан. Адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.

Фото: База российских военных, совершавших преступления в Украине

Командирами расчетов РСЗО БМ-21 Град артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка на момент удара были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А.

Третьего июня 2025 года в 9:20 войска РФ обстреляли из РСЗО БМ-21 Град Сумы. Было зафиксировано восемь попаданий, жертвами которых стали шесть человек. Среди погибших — парень 17 лет, скончавшийся в больнице после почти недели борьбы за жизнь.

Всего за медицинской помощью обратились 30 человек. Среди раненых — три ребенка, младшему из которых три года.