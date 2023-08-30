«У партнеров квадратные глаза». Разведчик рассказал о «нестандартных» методах работы ГУР 30 августа, 17:14 Глава ГУР Кирилл Буданов и командир спецподразделения Артан Виктор Торкотюк (Фото:УП)

Командир спецподразделения Главного управления разведки Артан Виктор Торкотюк рассказал о нестандартных методах работы его бойцов и об операциях, которые они проводят.

В интервью УП Торкотюк сказал, что особенно гордится операцией, в ходе которой бойцы спецподразделения зашли вглубь территории страны-агрессора.



«Это была показательная операция, очень много моментов я не могу рассказать. Но могу сказать, что там нами был уничтожен один из высокопоставленных офицеров. Бойцы очень хорошо сориентировались, действовали четко, показали то, чего я от них всегда хочу — работали как единый механизм. Там было до 100 человек из батальона. Они сделали то, чего не делал практически никто», — отметил Торкотюк.

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По его словам, это была первая подобная операция на вражеской территории с таким количеством бойцов. Майор рассказал, что его иностранные коллеги были в шоке, узнав об операции.

«Они не верили. Спрашивали: „Виктор, какой был план?“. Конечно, планы мы им никогда не рассказываем. Говорю: „План у нас всегда один. Мы идем — а там смотрим“. Они, мол, так нельзя, надо, чтобы авиация и так далее… Я им: какая авиация? Мы купили пять лошадей для операции… У них квадратные глаза. А нам удалось, их вооруженные силы просто убегали от нас», — добавил он.

Торкотюк уточнил, что план есть всегда и каждый боец подразделения знает, что делает.

«Это так Буданов еще в АТО делал — идем, а там посмотрим, что-то скорректируем. Говорю, там же блокпост, а он — да там все решим. Но план всегда есть… Но такого, как привыкли, например, военные страны НАТО, нет — у тех же британцев или американцев обязательно в таких случаях есть прикрытие авиации, помощь аэрокосмической разведки», — рассказал командир.

Он добавил, что сейчас украинские спецназначенцы без поддержки выходят в море, где летают российские истребители, и выполняют свою работу.

«Они если бы такое делали, то с поддержкой с крейсера… У нас всего этого вообще нет. Мы делаем все тихо, сами в лодки, по десять человек. Над нами летают их СУшки, но мы выходим и делаем свою работу. Потому что командир знает: задача должна быть выполнена. И этим мы и отличаемся от многих — что мы их выполняем. Нестандартными методами, но делаем».

Ранее в ГУР сообщили, что защитники Украины с катера нанесли удар по российскому самолету в районе острова Змеиный в Черном море.