Военнослужащие подразделения Белый ангел Нацполиции в городе Покровск Донецкой области, 21 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

В Покровске Донецкой области продолжается операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Заявления страны-агрессора России о «уничтожении 11 десантников» являются провокацией, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в военной разведке в субботу, 1 ноября.

Агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники, также пишет, что стабилизационные мероприятия в Покровске продолжаются, несмотря на фейки российской пропаганды.

Утром 1 ноября российское минобороны заявило, что оккупанты якобы «уничтожили» всех 11 человек, совершивших высадку с вертолета. Кремлевское ведомство утверждало, что армия страны-агрессора «предотвратила» операцию ГУР в районе примерно в одном километре к северо-западу от окраины Покровска.

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.