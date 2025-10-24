Спецназовцы ГУР уничтожили две российские РЛС Небо и ЗРК Бук — видео
Самоходная огневая установка ЗРК Бук-М3 (Фото: Wikimedia)
Спецназовцы Главного управления разведки 23 и 24 октября уничтожили две российские радиолокационные станции Небо и зенитный ракетный комплекс Бук.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
По словам разведки, мастера Департамента активных действий ГУР МО обнаружили и уничтожили три дорогостоящие системы ПВО российской оккупационной армии:
самоходную огневую установку из состава ЗРК Бук-М3;
две РЛС 1Л119 Небо-СВУ.
Главное управление разведки отметило, что средства противовоздушной обороны россиян ликвидировали на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.