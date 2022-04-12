Военные РФ не получают дополнительных выплат, а командование опасается паники и недовольства — украинская разведка

12 апреля, 16:22
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Оккупанты в Мариуполе, 10 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Мариуполе, 10 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российские военные не получают дополнительных выплат за войну в Украине, а военное командование РФ приказало привозить тела погибших небольшими группам, чтобы избежать паники и недовольства, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

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«Военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за обучение еще до начала войны», — говорится в сообщении разведки в Facebook.

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Также статус «ветерана» теоретически могут получить только те россияне, кто получил ранение, лечились в госпитале и имеют официальную фиксацию повреждений, сообщает разведка. По их данным, у военнослужащих «нет ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий».

«Дополнительным стимулом к ​​отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями», — подчеркивают в ГУР.

Отмечается, что таким образом командиры пытаются избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.

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«Чтобы не допустить массовых увольнений, по нежеланию участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/290277019950392
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военные Российская агрессия Война в Украине Выплаты

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