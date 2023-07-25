Россия увеличивает производство дронов Ланцет, но лжет об объемах — ГУР 25 июля, 16:21 Уничтоженный БПЛА Ланцет (Фото:armyinform.com.ua)

По данным украинской разведки, страна-агрессор Россия увеличивает производство беспилотников Ланцет, но завышает данные о реальных объемах производства.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представител ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Комментируя сюжет российских пропагандистов о производстве дронов Ланцет, Юсов признал, что у России развивается программа по производству беспилотников.

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«Она (программа — ред) есть и она развивается. Другое дело, объемы о которых говорит враг, большей мерой носят пропагандистский характер», — сказал он.

Юсов добавил, что списывать со счетов увеличение объемов производства дронов в РФ нельзя. Также он добавил, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам оккупантов и более быстрого продвижения наших войск.

В июле российские СМИ показали сюжет об увеличении производства Ланцетов. Пропагандисты поставили стенды с беспилотниками возле колонн с зеркалами, поэтому создается впечатление, что самих Ланцетов в разы больше, чем на самом деле.