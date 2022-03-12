Россия готовит два варианта ядерного шантажа — глава ГУР 12 марта, 07:12 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:Скриншот/Ukrinform TV Youtube)

В Главном управлении разведки считают, что РФ готовит два варианта ядерного шантажа.

Российский агрессор прорабатывает два варианта ядерного шантажа и намерен обвинить Украину в любом случае.

Об этом глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал в интервью каналу Украина 24.

«Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них», — заявил Буданов.

В первом варианте речь идет о масштабном поджигании радиоактивных лесов. В результате поднимется радиоактивное облако, которое пойдет в направлении, куда дует ветер.

Во втором варианте предполагается применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.

По словам Буданова, в любом из этих вариантов российское руководство имеет целью обвинить Украину, а именно ее «нацистские», «неонацистские» формирования, которых здесь на самом деле не существует.

Напомним, что 24 февраля стало известно, что российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Оккупанты удерживали персонал АЭС в заложниках, вопреки правилам техбезопасности не давая им провести ротацию.

4 марта 2022 года, территория Запорожской атомной электростанции была обстреляна и захвачена российскими войсками.



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