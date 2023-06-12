ГУР: Российская сторона нам не подтвердила, что передала Венгрии пленных украинцев

12 июня, 19:55
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Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что уполномоченные лица российского Минобороны не подтверждают информацию о передаче пленных украинцев Венгрии.

Об этом сообщает РБК Украина.

«По линии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными был обсужден этот вопрос с представителями государства-агрессора, уполномоченных по вопросам обмена. На сегодняшний день представители минобороны РФ не подтверждают передачу граждан Украины и реализацией этого проекта, о котором сообщают и медиа, и должностные лица Венгрии», — объяснил Юсов.

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Он рассказал, что у Координационного штаба по обращению с военнопленными есть предварительный перечень о 13 пленных, которых запрашивала венгерская сторона в РФ.

Однако, по его словам, нет никакого подтверждения относительно того, какое количество людей было передано, кто именно, были ли они переданы вообще и какова их судьба сейчас

По его словам, отдельным вариантом может быть, что такая передача состоялась неофициальными, альтернативными каналами при участии РПЦ через их условный обменный фонд.

«Безусловно, это будет рассматриваться как целенаправленная информационно-психологическая операция со стороны государства-агрессора и РПЦ с нарушением и Женевских конвенций, и международного гуманитарного права. К сожалению, в этом используются некоторые международные организации и представители», — сказал Юсов.

8 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. При этом в РПЦ не уточняют точного количества переданных Венгрии украинских военных. После этого вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче Россией 11 украинских военнопленных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Венгрия Российская агрессия Пленные Минобороны РФ ГУР

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