Вражеские удары. В украинской разведке рассказали, какой может быть тактика обстрелов объектов энергетики осенью-зимой 29 августа, 14:20 Энергетик ремонтирует линии электропередач (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия сейчас изучает украинские энергетические объекты, ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО.

По его словам, россияне будут все это анализировать, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков.

«Поэтому тактика и подход ударов будет зависеть от того, насколько методично правильно противник определит критические для нас объекты», — сказал он РБК-Украина.

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Скибицкий заявил, что это может быть массированный удар различными видами вооружения — как беспилотниками, так и ракетами. Также это может быть один или же два-три удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить.

По его словам, таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70−100 ракет одновременно — скорее всего, уже не будет.

«Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а взамен только истощат свои запасы, как в прошлом году», — сказал он.

Скибицкий заявил, что Украина со своей стороны, будет делать все, чтобы защитить объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.