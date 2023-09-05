Пилота, который перегнал российский Ми-8 в Украину, тщательно проверяли — ГУР 5 сентября, 13:36 Кузьминов принимал участие в пресс-конференции (Фото:gur.gov.ua)

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинские спецслужбы тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем в Украину и сдал ВСУ.

«При проведении подобных операций все эти вещи предусматриваются. Когда официально Украина призывает россиян переходить на нашу сторону вместе с техникой — это же не пропаганда. Это же не ложь. Это правда. И вот мы видим наглядно реализацию этого проекта», — сказал он на закрытой пресс-конференции, передает Укринформ.

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По словам Юсова, был принят весь комплекс мер абсолютно разнообразных для того, чтобы убедиться, что речь идет не о вражеской игре, не о контригре, а о реализации операции и об истинных намерениях пилота с той стороны.

«Поэтому да, нашу ситуацию и весь комплекс мер проверки, безусловно, реализовали», — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что спецслужбы рассматривали различные варианты развития событий и, прежде чем перейти к финальной стадии реализации операции, провели «прямые и перекрестные» мероприятия проверок.

Юсов подчеркнул, что российские пилоты — это обычно люди небедные и, если идут на такой шаг, то рискуют жизнью точно потому, что есть понимание реальной ситуации.

Инфографика: NV

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.