«Разведка оценивает ситуацию». Россияне минируют в Херсонской области все, что могут — советник главы МВД 10 ноября, 15:42 Эксклюзив НВ Украинская военнослужащая стреляет из САУ Пион по позициям врага в Херсонской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Радио НВ рассказал, что делают оккупанты после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал начать отступление из Херсона и «занять оборону» по левому берегу Днепра.

«Наша разведка сейчас оценивает данную ситуацию. Смотрим, что действительно происходит на этих территориях для того, чтобы реально оценить ситуацию и не попасть в какие-то ловушки. Но параллельно можно говорить о том, что россияне очень активно минируют все, что можно заминировать. После деоккупации Херсона, судя по всему, ситуация с разминированием будет, наверное, даже сложнее, чем она была в Киевской области», — отметил Денисенко.

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Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

В Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российские заявления об отступлении оккупационных сил из Херсона.