Ликвидировали часть боевиков. Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Бахмутском направлении — видео
В ГУР заявили, что провели успешную операцию на Бахмутском направлении (Фото:ГУР)
Спецназовцы ГУР ликвидировали часть боевиков, состоявшую из двух групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской разведки в четверг, 16 февраля.
В ведомстве рассказали, что в результате трое россиян были убиты и один ранен после первого же попадания.
«Работа по деоккупации украинской территории продолжается», — заявили в ГУР.
17 февраля Генштаб сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысяч своих военных.