Ликвидировали часть боевиков. Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Бахмутском направлении — видео 17 февраля, 10:17 В ГУР заявили, что провели успешную операцию на Бахмутском направлении (Фото:ГУР)

Спецназовцы ГУР ликвидировали часть боевиков, состоявшую из двух групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской разведки в четверг, 16 февраля.

В ведомстве рассказали, что в результате трое россиян были убиты и один ранен после первого же попадания.

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«Работа по деоккупации украинской территории продолжается», — заявили в ГУР.

17 февраля Генштаб сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысяч своих военных.