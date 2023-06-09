«Проверяем». ГУР прокомментировало заявление РПЦ о передаче Венгрии украинских военнопленных 9 июня, 13:21 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Главное управление разведки проверяет информацию о якобы передаче Русской православной церковью Венгрии группы украинских военнопленных. Официальных подтверждений пока нет.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил РБК-Украина.

По его словам, МИД Украины в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными связалось с дипломатами Венгрии в Киеве и Москве, министерством. Ни в МИД Венгрии, ни в правительстве страны, а также комитет Красного Креста данные, которые опубликовала на сайте РПЦ, не подтвердили.

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Также Юсов отметил, что, кроме церкви, никакие другие структуры в РФ не сообщали о передаче украинских военнопленных. Он говорит, что эта информация либо вообще не соответствует действительности, либо «речь шла о какой-то спецоперации или сотрудничестве с участием определенных неофициальных структур, которые нельзя называть причастными к тому или иному государству на официальном уровне».

«Состоялась ли такая передача на самом деле — это сейчас проверяется», — сказал он.

Ранее Русская православная церковь заявила, что 8 июня передала Венгрии группу украинских военнопленных.