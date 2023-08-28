«Тяжелое колониальное наследие». В ГУР отреагировали на присутствие «хороших россиян» в украинских медиа

28 августа, 11:11
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Андрей Юсов (Фото:suspilne.media)

Андрей Юсов (Фото:suspilne.media)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал присутствие «хороших россиян» в украинских медиа.

«Тяжелое колониальное наследие… Есть часть россиян, которые уже стали не совсем россиянами. Есть Невзоров, который почти получил украинский паспорт. Или Фейгин, который здесь тоже много времени проводит. Но есть откровенно россияне», — сказал он в интервью ISLD TV.

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По его словам, «хорошие русские» должны делать «что-то хорошее для России».

«Работать на эту аудиторию, бороться с диктатором, узурпатором и делать все возможное для того, чтобы влиять на собственную страну. А Украина самостоятельная и самодостаточная страна с собственными моральными авторитетами», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Война России против Украины ГУР МО

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