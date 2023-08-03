Разведка про российские отряды самообороны: Должны сразу отправиться на Москву и уничтожить режим Путина 3 августа, 19:04 Оккупанты (Фото:ГУР)

Украинская разведка убеждена, что вооруженные отряды самообороны в российских прифронтовых регионах создадут значительные проблемы для самой России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

Он убежден, что благодаря формированию «добровольной народной дружины» россияне пытаются создать видимость, словно «граница теперь на замке».

Видео дня

В качестве диверсантов их вряд ли будут использовать, потому что для диверсии необходимы специально подготовленные и обученные боевики, добавил Юсов.

«Мы имеем дело больше с психологическим эффектом. Это люди, которые избежали частичной мобилизации, не ушли добровольцами, которые пытаются отсидеться у себя на месте, но притворяются, что они что-то от кого-то защищают», — рассказал представитель разведки.

По его словам, настоящие «отряды самообороны» в России должны сразу отправиться на Москву, чтобы уничтожить диктаторский режим Владимира Путина.

Ранее стало известно, что подразделениям теробороны Белгородской и Курской областей РФ выдали оружие.

Отмечается, якобы добровольцам теробороны региона выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.