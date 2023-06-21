Для самопиара. В медиа появились люди, которые выдают себя за украинских разведчиков — ГУР 21 июня, 14:02 В ГУР заявили, что в медиа появились люди, которые выдают себя за украинских разведчиков (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В среду, 21 июня, ГУР сообщило, что фиксирует случаи появления в информационном пространстве лиц, которые публично представляют себя якобы сотрудниками украинской разведки, но в действительности не имеют к ГУР никакого отношения.

«Соответствующее поведение используется для самопиара, но одновременно создает серьезные риски для информационной безопасности государства», — говорится в сообщении.

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Разведка призвала представителей украинских медиа и лидеров общественного мнения тщательно верифицировать настоящие регалии лиц, приглашенных для комментариев, интервью, эфиров.

В ведомстве подчеркнули, что официальные комментарии и информирование общества от имени ГУР предоставляют только определенные соответствующими должностными обязанностями лица.

«ГУР МО Украины демонстрирует уважение и открытость к представителям СМИ, поэтому выяснить причастность того или иного собеседника к украинской военной разведке можно путем обращения в пресс-службу ведомства», — говорится в сообщении.