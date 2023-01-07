В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте — видео

7 января, 18:44
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Чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте (Фото:ГУР МО)

Чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте (Фото:ГУР МО)

Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) в самых горячих точках фронта.

В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким, рассказали в разведке.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=juqaI-VRTzQ&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения 24 февраля руководил группой Аджнад аль-Кавказ в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

15 октября Абдул Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Восток Украины Добровольцы Чечня Война на Донбассе Чеченцы Украинская разведка Добровольческий батальон ГУР Бахмут Война России против Украины Интернациональный легион Ичкерия

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