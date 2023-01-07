В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте — видео 7 января, 18:44 Чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте (Фото:ГУР МО)

Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) в самых горячих точках фронта.

В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким, рассказали в разведке.

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Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения 24 февраля руководил группой Аджнад аль-Кавказ в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

15 октября Абдул Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.