«Вжух — и груда металла». ГУР показало, как аэроразведка уничтожает технику РФ на донецком направлении — видео

11 мая, 11:25
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Подразделение аэроразведки уничтожает российские бронемашины на донецком направлении (Фото:Скриншот видео ГУР)

Подразделение аэроразведки уничтожает российские бронемашины на донецком направлении (Фото:Скриншот видео ГУР)

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как подразделение аэроразведки уничтожает российскую технику на донецком направлении.

Видео опубликовали в четверг, 11 уровня.

В ГУР заявили, что у бойцов «ясное совиное зрение» и они умеют делать «магию».

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«Оккупанты на донецком направлении фронта легкомысленно считали, будто ночью их бронемашин не видно... Вжух — и очередная дюжина московитских коробочек превращена в груду металла», — говорится в посте.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=yUpTWjQ7MN0

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным Генштаба, Россия потеряла уже почти 197 тысяч военных и более 25 тысяч единиц техники.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Бронетехника Российская техника Аэроразведка ГУР

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