В результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщили источники NV в украинской разведке.

По словам собеседника, масштабная операция длилась несколько дней. Мощная DDoS-атака фактически «парализовала» информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму. Пока оккупанты выясняли причину «падения» правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам:

система электронного документооборота ДИАЛОГ;

система электронного документооборота СЭД;

Дело;

система бухгалтерского учета 1С: Документооборот,

Directum;

АТЛАС.

Отмечается, что в течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого «правительства Крыма». Среди документов есть данные с грифами «секретно» о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

«Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем „благодарность“ за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому», — добавил собеседник в разведке.

После копирования информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

В Госдуме РФ уже отреагировали на спецоперацию, назвав ее элементами «гибридной войны». Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что «технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами».