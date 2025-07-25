Киберспециалисты ГУР нанесли «цифровой» удар по оккупационным властям Крыма: уничтожены все данные на «правительственных» серверах — источники NV

25 июля, 11:16
Поделиться:
ГУР осуществило кибератаку на сервера оккупационных властей Крыма (Фото: News Mag / Flickr)

ГУР осуществило кибератаку на сервера оккупационных властей Крыма (Фото: News Mag / Flickr)

В результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщили источники NV в украинской разведке.

По словам собеседника, масштабная операция длилась несколько дней. Мощная DDoS-атака фактически «парализовала» информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму. Пока оккупанты выясняли причину «падения» правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам:

Реклама

  • система электронного документооборота ДИАЛОГ;
  • система электронного документооборота СЭД;
  • Дело;
  • система бухгалтерского учета 1С: Документооборот,
  • Directum;
  • АТЛАС.

Отмечается, что в течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого «правительства Крыма». Среди документов есть данные с грифами «секретно» о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

NV
Фото: NV
NV
Фото: NV

«Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем „благодарность“ за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому», — добавил собеседник в разведке.

Читайте также:
ГУР провело успешные кибератаки на ресурсы российской налоговой и таможенной службы — источники NV

После копирования информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

NV
Фото: NV

В Госдуме РФ уже отреагировали на спецоперацию, назвав ее элементами «гибридной войны». Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что «технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Кибератаки ГУР МО Крым Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies