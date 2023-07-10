«Пришло время возмездия». Украинская разведка опубликовала интригующее видео

10 июля, 12:20
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Украинские защитники (Фото:t.me/DIUkraine)

Украинские защитники (Фото:t.me/DIUkraine)

В понедельник, 10 июля, Главное управление разведки Украины опубликовало интригующее видео.

В Telegram-канале ведомства появилось видео, на котором изображены украинские военные, а также идет отсчет от 60 до нуля.

На видео показаны кадры боев украинских военных с российскими войсками и работа Сил обороны Украины.

Видео дня

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В конце видео сказано: «Пришло время возмездия».

7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.

Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Война России против Украины ГУР МО

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