ГУР получило список пилотов 559-го бомбардировочного авиаполка РФ

19 марта, 15:54
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В ГУР подчеркнули, что пощады для пилотов, бомбивших города, не будет (Фото:ГУР)

В ГУР подчеркнули, что пощады для пилотов, бомбивших города, не будет (Фото:ГУР)

В распоряжении Главного управления разведки Минобороны оказался список российских пилотов, бомбящих украинские города.

Речь идет о военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (войсковая часть 75392, город Морозовск).

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Список состоят из более 400 лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

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«Лучше молитесь, „летуны“, чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже исполнили хоть один преступный приказ — стерегитесь. А для кого это будет первый вылет — сдавайтесь в плен, чтобы не навлечь кару Божью на себя и свою семью!», — предупредили в ГУР.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Разведка Российские военные Пилоты Военные преступления ГУР Война России против Украины

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