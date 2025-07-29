«Склепана на коленке Нарышкина». Россия распространила фейк о «тайной встрече в Альпах» с участием Ермака, Залужного и Буданова, в ГУР ответили
В РФ придумали новый фейк о якобы замене Зеленского (Фото: Офис президента)
Российские пропагандисты распространили дезинформацию о якобы тайной встрече в Альпах делегаций Украины, США и Великобритании, во время которой «обсуждали вопрос смены президента Украины».
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Пропагандисты нафантазировали, что на встрече в Альпах присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов и посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В РФ утверждают, что именно Залужного «согласовали» выдвинуть на пост президента вместо Владимира Зеленского, о чем заявляло российское пропагандистское агентство ТАСС.
В ГУР такие фейки назвали подрывной информационной кампанией, направленной на ослабление устойчивости страны в условиях войны.
«Склепанная на коленке Евгения Нарышкина и брендированная «Службой внешней разведки« (СВР) государства-агрессора России ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам», — считают в разведке.
Кроме того, в ГУР отметили, что россияне продолжают атаковать и украинские силовые структуры. В частности, в новой утечке снова распространяются фейки о якобы причастности одного из военнослужащих подразделений разведки к наркоторговле.