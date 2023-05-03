Оккупанты в Мариуполе готовятся к круговой обороне города — украинская разведка 3 мая, 22:35 Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/UkraineMediaCenter/Facebook)

Российские войска во временно оккупированном Мариуполе, по данным украинской разведки, готовятся к круговой обороне украинского города.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Киев.

«Они готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне», — сказал представитель разведки.

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Он добавил, что россияне прилагают активные усилия для использования портовой инфраструктуры Мариуполя для перемещения грузов, в том числе военного назначения. Также, по его данным, россияне размещают в оккупированном Мариуполе и других украинских городах войска для их обороны.

Скибицкий подчеркнул, что Мариуполь — это мощная экономическая зона, где можно спрятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что, по данным США, Украина готовит наступление в следующие недели.