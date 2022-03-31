Даже номера телефонов: ГУР обнародовало персональные данные белорусских десантников

31 марта, 16:12
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В обнародованном списке личные данные более 100 десантников (Фото:ГУР)

В обнародованном списке личные данные более 100 десантников (Фото:ГУР)

В распоряжение украинских спецслужбы попал список военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, город Брест) вооруженных сил Беларуси.

Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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В обнародованных документах содержатся персональные данные более 100 десантников. В частности, их фотографии, имена, воинские звание, должности, идентификационные номера, адреса регистрации/проживания, контактные телефоны, а также марка и номера автомобилей.

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На данное время белорусские военные официально пока не вступили в войну РФ против Украины, однако режим Александра Лукашенко активно поддерживает Кремль, предоставляя территорию страны в распоряжение ВС РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Десантники Беларусь Разведка ГУР

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