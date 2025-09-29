В ГУР идентифицировали 13 российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине

Одна из российских атак на Сумскую область (Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS)

Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицировало военных дальней авиации военно-воздушных сил вооруженных сил РФ, причастных к стратегическому планированию и организации ракетных ударов по украинским городам.

На своем сайте ГУР опубликовало список из 13 российских командиров, ответственных за совершение военных преступлений:

генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий военно-воздушных сил — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ. Под его руководством была осуществлена ковровая бомбардировка Мариуполя,

генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией военно-воздушных сил РФ,

полковник Сергей Шевель, начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

генерал-майор Олег Пчела, заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ. В частности, именно летчики 22-й дивизии 8 июля 2024 года осуществили массированный обстрел украинских городов, во время которого была атакована детская больница Охматдет,

полковник Олег Скитский, командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

полковник Олег Тимошин, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ. В частности, 52-й полк причастен к удару по Кременчугу 2022 года, в результате которого погиб 21 человек, а 77 человек получили ранения. Этот полк также причастен к атаке на девятиэтажный дом в Днепре в 2023 году, в результате чего погибли 46 человек, 79 получили ранения,

полковник Денис Ахмадеев, командир 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

полковник Алексей Ямакиди, заместитель начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 4-го госцентра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ,

генерал-майор Андрей Малышев, командир 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

полковник Дмитрий Егоров, командир 182-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

подполковник Алексей Столяров, командир 200-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,

полковник Денис Кривошеев, старший инспектор-летчик отделения ( летного) отдела боевой подготовки управления командования дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

О каждом в ГУР собрали подробную информацию, в частности отметили место жительства, паспортные данные и родственные связи.

В ГУР добавили, что с 24 февраля 2022 года до 31 августа 2025 года Россия запустила по Украине: