В ГУР идентифицировали 13 российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине
Одна из российских атак на Сумскую область (Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS)
Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицировало военных дальней авиации военно-воздушных сил вооруженных сил РФ, причастных к стратегическому планированию и организации ракетных ударов по украинским городам.
На своем сайте ГУР опубликовало список из 13 российских командиров, ответственных за совершение военных преступлений:
- генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий военно-воздушных сил — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил ВС РФ. Под его руководством была осуществлена ковровая бомбардировка Мариуполя,
- генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией военно-воздушных сил РФ,
- полковник Сергей Шевель, начальник штаба — первый заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- генерал-майор Олег Пчела, заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ. В частности, именно летчики 22-й дивизии 8 июля 2024 года осуществили массированный обстрел украинских городов, во время которого была атакована детская больница Охматдет,
- полковник Олег Скитский, командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- полковник Олег Тимошин, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ. В частности, 52-й полк причастен к удару по Кременчугу 2022 года, в результате которого погиб 21 человек, а 77 человек получили ранения. Этот полк также причастен к атаке на девятиэтажный дом в Днепре в 2023 году, в результате чего погибли 46 человек, 79 получили ранения,
- полковник Денис Ахмадеев, командир 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- полковник Алексей Ямакиди, заместитель начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 4-го госцентра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ,
- генерал-майор Андрей Малышев, командир 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- полковник Дмитрий Егоров, командир 182-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- подполковник Алексей Столяров, командир 200-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил РФ,
- полковник Денис Кривошеев, старший инспектор-летчик отделения (летного) отдела боевой подготовки управления командования дальней авиации военно-воздушных сил РФ.
О каждом в ГУР собрали подробную информацию, в частности отметили место жительства, паспортные данные и родственные связи.
В ГУР добавили, что с 24 февраля 2022 года до 31 августа 2025 года Россия запустила по Украине:
- 2354 ракеты типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160,
- 321 крылатую ракету Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3,
- 171 аэробаллистическую ракету 9-С-7760 Кинжал с самолетов МиГ-31К/И.