«Кто нам запрещает?» Виртуозные операции ГУР могут быть направлены и на уничтожение Путина — эксперт 24 августа, 10:26 Ми-8, который приземлился в Украине (Фото:УП)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что его ведомство выманило российского пилота вместе с российским вертолетом Ми-8 на украинскую территорию.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV рассказал, что после такого инцидента будут делать в России.

«Оккупанты усилят контрразведывательные меры или они могут перейти к устоявшейся и давно известной практике для россиян — взятие членов семей оккупантов, которые представляют потенциальную угрозу, в заложники», — отметил Грабский.

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Действия ГУР, по его мнению, доказывают эффективность наших разведчиков и показывают, насколько «виртуозные» операции Украина может «проворачивать» в будущем.

«Это иллюстрирует то, что может произойти, если, давайте условно называть, человеческий фактор создаст какую-то угрозу для [российского диктатора] Путина и уничтожит его. Это возможно. <...> Если мы можем обеспечить операцию по переведению вертолета на украинскую территорию, то кто нам запрещает, например, провести нечто подобное, чтобы такой же вертолет упал в Кремле или где-то в Ново-Огарево, или где-то еще, где будет находиться в тот момент Путин? Мы это можем сделать, и мы это доказали».

Российский блогер Fighterbomber 23 августа сообщил о российском вертолете Ми-8, который несколько недель назад якобы совершил посадку на авиабазе в Украине. По его словам, экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку — возможно, это была «радиоигра», а возможно отказ навигации.

Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался Вооруженным силам Украины.

По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.