Направили центнер взрывчатки. ГУР ударило по штабу российского центра беспилотных технологий Рубикон в Авдеевке — видео
ГУР атаковало штаб Рубикона в оккупированной Авдеевке (Фото: ГУР/Telegram)
Бойцы Главного управления разведки атаковали штаб российского Центра перспективных беспилотных технологий Рубикон, который находился в оккупированной Авдеевке Донецкой области.
Об этом ГУР сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 4 ноября.
Разведка отметила, что штаб Рубикона находился в полуразрушенном доме в Авдеевке.
По полученным координатам расположения бойцы ГУР направили в российских военных беспилотник FP-2, оснащенный 105-килограммовой боевой частью.
Главное управление разведки заявило, что в результате удара ликвидированы офицеры и операторы БпЛА российского Рубикона, которые находились в штабе.
По словам ГУР, это подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в том числе боевых. Также разведка подчеркивает, что Рубикон — одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.