Направили центнер взрывчатки. ГУР ударило по штабу российского центра беспилотных технологий Рубикон в Авдеевке — видео

4 ноября, 15:36
Поделиться:
ГУР атаковало штаб Рубикона в оккупированной Авдеевке (Фото: ГУР/Telegram)

ГУР атаковало штаб Рубикона в оккупированной Авдеевке (Фото: ГУР/Telegram)

Бойцы Главного управления разведки атаковали штаб российского Центра перспективных беспилотных технологий Рубикон, который находился в оккупированной Авдеевке Донецкой области.

Об этом ГУР сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 4 ноября.

Разведка отметила, что штаб Рубикона находился в полуразрушенном доме в Авдеевке.

По полученным координатам расположения бойцы ГУР направили в российских военных беспилотник FP-2, оснащенный 105-килограммовой боевой частью.

Реклама

Главное управление разведки заявило, что в результате удара ликвидированы офицеры и операторы БпЛА российского Рубикона, которые находились в штабе.

Читайте также:
«Существует угроза блокады». Боец 68-й ОЕБр рассказывает, как россияне сейчас ведут себя в Покровске и какие шансы удержать город

По словам ГУР, это подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в том числе боевых. Также разведка подчеркивает, что Рубикон — одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   ГУР МО Авдеевка Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies