Бойцы Главного управления разведки атаковали штаб российского Центра перспективных беспилотных технологий Рубикон, который находился в оккупированной Авдеевке Донецкой области.

Об этом ГУР сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 4 ноября.

Разведка отметила, что штаб Рубикона находился в полуразрушенном доме в Авдеевке.

По полученным координатам расположения бойцы ГУР направили в российских военных беспилотник FP-2, оснащенный 105-килограммовой боевой частью.

Главное управление разведки заявило, что в результате удара ликвидированы офицеры и операторы БпЛА российского Рубикона, которые находились в штабе.

По словам ГУР, это подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в том числе боевых. Также разведка подчеркивает, что Рубикон — одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.