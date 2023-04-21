Россияне могут готовить следующую массированную ракетную атаку «к сакральным датам» — ВСУ 21 апреля, 07:54 Последствия ракетного удара по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты могут провести следующую массированную ракетную атаку «ближе к сакральным для кремля датам».



«Такая длинная пауза, которая выдерживается врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки. Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают. По всей вероятности, такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая», — заявила Гуменюк.

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Она отметила, что, учитывая коварство врага, можно рассчитывать, что атака произойдет и раньше.

«Нужно понимать, что коварство агрессора достаточно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидания 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше. Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-нибудь дате. Надо отдавать себе отчет, что в море есть российские ракетоносители, снаряженные и готовые к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в том числе с привлечением авиации и шахедов», — заявила Гуменюк.

В ночь на 21 апреля российские оккупанты атаковали столицу после 25-дневной паузы. Украинские военные сбили восемь воздушных целей. Также БПЛА атаковали Полтавскую область, там есть попадания по гражданской инфраструктуре.

