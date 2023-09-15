Россияне шире разворачивают корабельную группировку, им неспокойно в бухтах — ОК Юг

15 сентября, 10:15
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Дым после удара по заводу в Севастополе (Фото:REUTERS TV через REUTERS)

Дым после удара по заводу в Севастополе (Фото:REUTERS TV через REUTERS)

На фоне удара по системе ПВО во временно оккупированной Евпатории и уничтожения российских кораблей в захваченном Севастополе россияне шире разворачивают корабельную группировку.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, 15 сентября.

«Видим, что они шире разворачивают корабельную группировку. Им неспокойно в бухтах», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря и максимально получить место для маневров.

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По ее словам, корабельная группировка врага развернута в количестве 17 единиц.

Инфографика: NV

Утром 14 сентября в соцсетях сообщили о новых мощных взрывах в Крыму. На фото и видео из Евпатории видно пожар и зарево. СМИ писали, что в том районе расположены несколько воинских частей, база ПВО; также неподалеку находится военный аэродром.

В министерстве обороны России заявили, что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников. Комментируя взрывы, в ОК Юг сказали, что идет плановая работа и военные цели оккупантов — законные.

Источники NV в Службе безопасности Украины сообщили, что взрывы в Евпатории — спецоперация контрразведки СБУ и Военно-морских сил ВСУ. Дронами и ракетами Нептун был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.

Ночью 13 сентября также были сообщения о перекрытии и о мощных взрывах в оккупированном Севастополе.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.

В украинской разведке заявили, что в результате атаки поврежденные корабль и подводная лодка не подлежат восстановлению.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Черное море Наталья Гуменюк Война России против Украины

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