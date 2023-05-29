Оккупационная «власть» покидает захваченную Херсонскую область — Гуменюк 29 мая, 06:25 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты постепенно покидают захваченные территории Херсонщины.



«Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются выезжать и вывозить документы», — заявила Гуменюк.

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Она отметила, что оккупанты «короткими перебежками» покидают захваченные территории, пытаясь уехать в более безопасные места.

«По их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются. Тем не менее, мы все равно наблюдаем и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование. Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд», — заявила Гуменюк.