На захваченных территориях оккупанты создают так называемую «ТРО» из местных жителей — ОК Юг 4 сентября, 07:55 Россияне на захваченных территориях пытаются создать «ТРО» из местных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне создают так называемую «ТРО» из жителей оккупированных территорий, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в понедельник, 4 сентября.

«Они (оккупанты — ред) нуждаются в человеческом ресурсе и привлекают туда и местное население, кого удалось насильно паарпортизировать, тех, кто проживает непосредственно на Левобережной Херсонщине», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, россияне также привлекают население захваченных территорий Запорожской области.

Гуменюк рассказала, что сначала оккупантами создаются так называемые «территориальные подразделения», которые формируются оккупантами якобы для «обороны населенного пункта», постепенно их переформатируют и перенаправляют на более горячие направления.

Центр национального сопротивления сообщал, что накануне так называемых «выборов» на ВОТ оккупанты активизируют работу военкоматов — вероятно, с целью увеличить и ускорить темпы мобилизации.