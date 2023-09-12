Оккупантам «припекает». Армия РФ перебрасывает на юг пополнение с Крымского направления — Гуменюк 12 сентября, 10:04 Гуменюк рассказала, что ВСУ через реку Днепр наносят оккупантам потери (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

На юге российские оккупанты вынуждены перебрасывать свои силы туда, где несут очень мощные потери, в частности, они пытаются активизировать свои ресурсы с Крымского направления.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во вторник, 12 сентября.

«Они (россияне — ред.) пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы с Крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение», — сказала она в эфире телемарафона,

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По ее словам, на южном направлении ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу, а враг продолжает маневры силами и средствами.

Гуменюк добавила, что оккупантам необходимо перетягивать усилия и сосредотачивать там, «где им припекает».

Пресс-секретарь заявила, что ВСУ через реку Днепр наносят оккупантам потери.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.