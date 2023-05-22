Крымский мост — опасный объект. Гуменюк рассказала подробности о планах бегства российских оккупантов из Крыма 22 мая, 09:11 Пожар в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне сейчас ищут различные варианты для того, чтобы покинуть оккупированный Крым, заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Уже сейчас мы наблюдаем конкретные движения, конкретную концентрацию автомобилей и людей на главных направлениях. Но постепенно у них происходит осознание и движение в соответствующем направлении», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, оккупанты пытаются вывезти из Крыма все то, что их связывало все эти годы.

«Во-первых, следы их преступлений, мы говорим об оккупационной власти. Во-вторых, это понимание того, что за все эти годы придется отвечать, за всю свою деятельность. В-третьих, это идеология, потому что не все, кто действительно на сегодня находится в Крыму, считают, что Крым аннексирован и Крым под оккупацией — им и нужен этот выход», — сказала она.

По словам Гуменюк, Крыский мост — это опасный объект и в определенной степени сакральный для россиян, поэтому они используют различные варианты выезда.