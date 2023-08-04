Проявление терроризма. Российские оккупанты обстреливают Херсонскую область, сосредотачиваясь на местах скопления людей — ОК Юг 4 августа, 09:24 Вражеские снаряды попали в одно из медучреждений Херсона (Фото:https://t.me/olexandrprokudin)

Российские оккупанты обстреливают Херсонскую область, сосредотачиваясь на местах скопления людей, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Враг акцентирует внимание на Херсонщине. Правобережная Херсонщина, как правило, страдает от притеснений вражеских, когда они не имеют другого успеха. Они обстреливают сейчас, сосредотачиваясь на скоплении людей. Находят места вероятного сбора людей — это супермаркет, библиотека, больница. Эти объекты в последние дни под плотной атакой врага. Если раньше это были просто ковровые обстрелы города, сейчас выбираются пункты, где вероятнее всего могут быть люди», — сказала она в эфире телемарафона в пятницу, 4 августа.

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Гуменюк добавила, что это очередное проявление терроризма и враг давит на местное население, чтобы остановить Силы обороны.

«Это их стала тактика, но Силы обороны это не останавливает. Местным жителям спасибо за понимание и за то, что переходите в укрытие», — сказала она.

Утром в четверг, 3 августа, россияне обстреляли центр Херсона из артиллерии. Попали в троллейбус и дважды в Свято-Екатерининский собор, есть раненые.

Вечером россияне попали в ТЦ и медицинское учреждение в центре города.