Напряженная и сложная. В ОК Юг рассказали детали о ситуации вдоль линии фронта 10 июля, 08:37 Ситуация вдоль всей линии фонта сложная (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Ситуация вдоль всей линии фонта напряженная и сложная, заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в понедельник, 10 июля.

«Ситуация вдоль всей линии фонта напряженная и сложная. На некоторых участках она развивается достаточно динамично, если говорить о Запорожском направлении. На Днепровском направлении вдоль реки, ситуация напряженная, но более-менее стабильная, враг в обороне и пытается удержать те рубежи, которые обустроены, укреплены», — сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк заявила, что оккупанты не знают, откуда ждать максимальной угрозы, поэтому рассредотачивают усилия Сил обороны Украины.

По ее словам враг продолжает обстрелы Юга Украины, в частности, на Бериславском направлении враг пытается «разрушать все».

Генштаб сообщал, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.