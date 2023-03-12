Может вернуться через несколько часов. РФ отвела из Черного моря ракетоноситель в пункт базирования — ОК

12 марта, 09:31
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Российский корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский корабль (Фото:Минобороны РФ)

Руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что на данный момент российская армия держит на боевом дежурстве в Черном море четыре корабля, ракетоноситель находится на пункте базирования.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Вчера под вечер был заведен ракетоноситель в пункт базирования. Море штормит, усиливается ветер, поэтому они пытаются переждать шторм. Но сейчас штормы не столь мощные - 2-3, 4 балла. Это не критично для кораблей такого класса», — говорится в сообщении.

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По словам Гуменюк, в течение двух-трех часов корабль может вернуться на дежурство, так что терять бдительность не стоит. Надводный ракетоноситель снаряжен восемью Калибрами и готов снова вернуться в открытое море.

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Она добавила, что ракетную опасность военные оценивают как достаточно высокую. И уточнила, что гипотетически РФ может стартовать ракетами даже с пункта базирования, несмотря на требования безопасности собственного личного состава.

По данным ОК Юг, корабельная группировка армии уменьшена до четырех единиц. Это разведчики, собирающие данные о надводной обстановке и пытающиеся выпускать беспилотники.

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«Но штормовая погода настолько мощная, и ветер настолько мощный, что пока такая активность не замечена. Хотя мы тщательно следим за ними», — добавила руководитель пресс-центра ОК Юг.

Российские оккупанты во время массированной атаки в четверг, 9 марта, применили более растянутые во времени волны запуска ракет, иранские дроны Shahed, а также разведывательные БПЛА.

В украинской разведке сообщили, что запасы многих видов ракетных вооружений в РФ «критически низкие»

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Черное море Боевые корабли Наталья Гуменюк Война России против Украины

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