Оккупанты пытаются вернуться на позиции, которые занимали до подрыва россиянами Каховской ГЭС — ОК Юг 22 июня, 10:32 Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

Российские оккупанты пытаются вернуться в Херсонской области на те позиции, которые занимали до подрыва россиянами Каховской ГЭС, заявила пресс-секретарь объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк.

«Да, они пытаются приблизиться на те позиции, которые были затоплены. Но все же там работа осложнена тем, что взорванный слой минно-взрывных заграждений, которые они настроили непосредственно…Он существенно изменил географию минных полей», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, теперь россияне не очень уверены в том, что продвижение на этих позициях будет безопасным.

«Поэтому сейчас у них также работают взрывотехники и обследуют эти позиции, можно ли на них возвращаться», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что интенсивность обстрелов увеличилась, и это говорит о том, что на эти позиции они вернулись.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.