Российские оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами — ОК Юг
Дым поднимается после удара в Херсонской области (Фото:REUTERS/Andrii Dubchak)
Российские оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами, заявила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в субботу, 1 июля.
«Враг вернулся к атакам управляемыми авиабомбами. Они выдерживали определенную паузу, но тактическая авиация вновь активизировалась. Враг активизировал атаки ударными беспилотниками типа Ланцет. Это говорит о том, что они имеют определенные сложности с работой артиллерии», — сказала она в эфире телемарафона.
Гуменюк считает, что уменьшение вражеских обстрелов может быть связано с нехваткой боеприпасов у оккупантов.
По ее словам, враг пытается максимально растянуть Силы обороны по линии фронта, чтобы не было создано ударное направление.
Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, но безуспешно.