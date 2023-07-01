Российские оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами — ОК Юг

1 июля, 09:21
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Дым поднимается после удара в Херсонской области (Фото:REUTERS/Andrii Dubchak)

Дым поднимается после удара в Херсонской области (Фото:REUTERS/Andrii Dubchak)

Российские оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами, заявила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в субботу, 1 июля.

«Враг вернулся к атакам управляемыми авиабомбами. Они выдерживали определенную паузу, но тактическая авиация вновь активизировалась. Враг активизировал атаки ударными беспилотниками типа Ланцет. Это говорит о том, что они имеют определенные сложности с работой артиллерии», — сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк считает, что уменьшение вражеских обстрелов может быть связано с нехваткой боеприпасов у оккупантов.

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По ее словам, враг пытается максимально растянуть Силы обороны по линии фронта, чтобы не было создано ударное направление.

Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, но безуспешно.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины

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